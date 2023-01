Assalto armato sulla Circumvallazione: nel mirino un distributore di benzina

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Giugliano ieri sera, intorno alle 20.30, sono intervenuti presso un distributore di benzina sulla Circumvallazione esterna di Napoli, nella zona di Qualiano, per una rapina.

Da una prima ricostruzione pare che poco prima tre persone con volto coperto a bordo di un scooter si sarebbero fatte consegnare l’incasso per poi fuggire. Non risultano feriti e non risulta esploso alcun colpo di pistola. Sul fatto indagano i carabinieri.