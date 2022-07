Dipendenti dell'ufficio Anagrafe rapinati mentre vanno in banca: indagini in corso

Paura a Giugliano dove alcuni dipendenti dell'ufficio Anagrafe sono stati rapinati. Il fatto è avvenuto oggi, in via Roma. Secondo una prima ricostruzione, i dipendenti - dopo la chiusura dell'ufficio - stavano andando in banca per depositare circa 3mila euro.

Ad un certo punto sono stati avvicinati da due persone in scooter - con casco integrale -, sono stati minacciati e derubati dell'intero importo. Dopo il colpo i due malviventi hanno fatto perdere le proprie tracce.

Sul fatto indagano i Carabinieri di Giugliano che, nelle prossime ore, potrebbero acquisire le immagini di videosorveglianza della zona.