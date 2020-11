Donna rapinata rincorre il ladro lungo il Corso Umberto: intervengono i poliziotti

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno ricevuto dalla Centrale Operativa la segnalazione di uno scippo avvenuto in corso Umberto. I poliziotti, mentre raggiungevano il posto, hanno visto in via Marvasi una donna che stava rincorrendo un giovane e, dopo averlo inseguito, lo hanno bloccato recuperando la borsa della vittima.

O.Z., 19enne marocchino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale poiché destinatario di un ordine di espulsione emesso il 20 novembre scorso dal Questore di Catania, è stato arrestato per furto con strappo.