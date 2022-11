Rapina una coppietta ferma in auto per venti euro: 18enne finisce in carcere

18 anni compiuti qualche mese fa, incensurato fino a ieri. E’ notte e il giovane è armato e mascherato. Nel mirino una coppia di ragazzi appartata in auto. La sua l’ha parcheggiata qualche metro prima. L’azione è rapida, pistola spianata e maschera veneziana calzata sul viso spacca il vetro della coppia. Ma il bottino è misero, appena 20 euro. Il 18enne fugge, getta via la pistola e risale in auto.

Parte l'inseguimento da parte delle vittime, che intanto compongono anche il 112. I carabinieri della tenenza di Quarto ingaggiano il fuggitivo mentre spinge il piede sull’acceleratore della sua Panda fino a finire in un palo. E’ lì che scattano le manette. Recuperata anche la pistola, un’arma scenica senza il tappo rosso.

Il 18enne è stato portato nel penitenziario di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida. Dovrà rispondere di rapina.