Cercavano un momento di intimità in auto, rapinati da un uomo incappucciato armato di pistola

Una giovane coppia si era appartata in via Emilio Salgari, nei pressi di un istituto scolastico, per cercare intimità, quando è stata raggiunta da un malintenzionato.

A raccontare l'accaduto a NapoliToday è Maria: "Eravamo in auto io e il mio compagno e siamo stati rapinati da un giovane incappucciato, con pistola puntata alla fronte. Ci ha portato via il portafoglio e due telefoni. E' stato terribile quanto ci è successo. Sono ancora terrorizzata".