Due rapine in pochi minuti: assaltato anche un noto supermercato

Paura a Giugliano dove ieri si sono consumate due rapine in pochi minuti. Una coppia di malviventi a bordo di uno scooter, infatti, avrebbe prima rapinato un noto supermercato e poi un tabacchi del centro.

I due hanno agito a volto coperto e armati hanno scatenato il panico tra clienti e dipendenti, ma anche tra le persone in strada che hanno assistito alla scena. Come detto, il primo ad essere colpito è stato il supermercato di via Colonne con i malviventi che si sono poi spostati presso un noto tabacchi.

Al momento il bottino non è stato ancora quantificato. Sulle due rapine indagano i poliziotti di Giugliano che, nelle prossime ore, potrebbero avvalersi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti ed individuare i rapinatori.