Rapina in pieno giorno tra la folla. Fermato un 24enne

Nella tarda mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato Vasto- Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi direzione corso Garibaldi, sono stati avvicinati da un uomo il quale, indicandone un altro poco distante, ha raccontato che, poco prima, quest’ultimo sotto minaccia di un coltello, aveva tentato di rapinarlo di cellulare e soldi. I poliziotti hanno così raggiunto il soggetto, un giovane di 24 anni di origini marocchine e gli hanno intiminato di fermarsi. Il ragazzo ha opposto resistenza e per gli agenti non è stato semplice bloccarlo. Il giovane ha precedenti di polizia anche specifici, è stato arrestato per tentata rapina, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di armi.