Rapina a mano armata in un bar: il blitz dei carabinieri

Alle 16 una pattuglia motociclisti del Nucleo radiomobile di Napoli, mentre percorreva via Santa Maria di Costantinopoli (zona Museo), allertata da un cittadino é intervenuta all’interno del bar “Principe di Napoli”.



Era in atto una rapina da parte di un uomo che, armato di coltello, ha ferito il proprietario ed un cliente alle mani. I militari e altri clienti sono riusciti a bloccare il rapinatore con ancora in mano il coltello.Si era impossessato della somma di 35 euro. Sul posto 118 per le cure del caso ai due feriti. L’uomo, P. C., classe ‘76, é stato arrestato per rapina aggravata. Sarà trasferito a Poggioreale a disposizione dell’autorità giudiziaria