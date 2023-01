Assalto armato ad un noto centro scommesse: è caccia ai malviventi

Questa notte i Carabinieri di Casalnuovo di Napoli sono intervenuti in Via Nazionale delle Puglie per una rapina in una sala scommesse. Sconosciuti, travisati e armati, avrebbero immobilizzato con fascette di plastica uno dei dipendenti. E poi lo avrebbero picchiato.

Una guardia giurata, arrivata poco dopo, avrebbe interrotto l’azione e messo in fuga i rapinatori. I militari intervenuti hanno trovato in strada una revolver cal. 38 con 5 cartucce a salve nel tamburo. Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare i malviventi. Per la vittima la frattura del setto nasale. Danno ancora da quantificare