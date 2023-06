Rapina nel centro scommesse, terrore tra i clienti

Paura in un'agenzia di scommesse di Portici. Nell'esercizio commerciale di viale Stazione una rapina è stata messa a segno in pieno giorno, verso le 12.

I malviventi sono stati immortalati dalle telecamere dell'agenzia, e successivamente la titolare ha postato il video sui social: dalle immagini è visibile un uomo, zaino in spalla, che entra all'interno dell'attività e si dirige alla cassa mentre la titolare cerca di bloccarlo, prende velocemente i soldi e scappa via dall'agenzia.

"Un episodio choccante - ha raccontato la sorella della titolare che lavora lì con lei - È accaduto tutto in pieno giorno in presenza di mia sorella, di suo figlio e del nipotino ancora molto provato da quanto è accaduto. Mia sorella ha presentato denuncia ai Carabinieri e poi ha postato sui social le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza interno, nella speranza che venga fatta luce sulla vicenda. Chi ha agito ha mirato direttamente alla cassa e ha portato via più di 2mila euro. Ciò che fa male di più è la violenza davanti a due bambini, uno choc molto forte".

Francesco Portoghese, consigliere comunale Pd di Portici, in una lettera indirizzata a prefetto e questore di Napoli ha sottolineato la richiesta di "un incremento delle forze dell'ordine sul territorio di Portici visto che abbiamo una sola pattuglia della Polizia durante le ore che deve coprire due territori, Portici ed Ercolano, e una sola dei Carabinieri, ricordando che il Commissariato di Portici - Ercolano negli ultimi anni è stato depotenziato da 111 unità a 66 e anche la Stazione dei Carabinieri conta poche unità". Gli fa eco il deputato del M5S Alessandro Caramiello, di Portici. "Portici sta diventando un far west. Ho depositato una interrogazione mesi fa, ho parlato con il questore chiedendo più forze dell'ordine sul territorio ma ad oggi nulla è cambiato. In questa agenzia di scommesse c'erano anche dei bambini che si sono terrorizzati. Il questore, il prefetto devono intervenire e mandare più forze dell'ordine sul territorio".