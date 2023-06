Rapina nel centro scommesse, picchiato il titolare: arrestato il secondo componente della banda

Poco prima della mezzanotte i militari del nucleo operativo della compagnia Vomero insieme ai carabinieri della stazione Marianella hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 22enne del quartiere Arenella già noto alle forze dell’ordine. Le indagini dei militari hanno permesso di raccogliere diversi elementi nei confronti del 22enne ritenuto gravemente indiziato di aver commesso lo scorso 2 giugno - insieme ad altri complici di cui uno già tratto in arresto - una rapina a mano armata in un centro scommesse a corso Marianella. Il fermato è stato trasferito nel carcere di Poggioreale a disposizione dell’autorità giudiziaria partenopea. Indagini in corso per individuare gli altri complici.

Il colpo nel centro scommesse

Seimila il bottino della banda nel centro scommesse. Picchiato e colpito anche con il martello il titolare. Uno dei malviventi era rimasto ferito dopo essere stato investito accidentalmente da un veicolo. Aveva riportato una frattura pluri-frammentata al femore sinistro.