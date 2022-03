Picchiata e rapinala al Centro Direzionale, incubo per una ragazza

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti al Centro Direzionale per la segnalazione di una rapina.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una persona la quale ha indicato loro tre ragazzi che l'avevano percossa e rapinata del cellulare e del portafogli e che stavano fuggendo in direzione di via Taddeo da Sessa. Gli operatori, dopo un breve inseguimento, hanno raggiunto e bloccato uno dei tre mentre gli altri due sono riusciti a guadagnare la fuga. Il giovane, un 21enne rumeno, è stato arrestato per rapina aggravata.