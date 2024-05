Rapina in pieno giorno nel centro commerciale: i malviventi portano via gioielli e orologi

I carabinieri della compagnia di Casoria - allertati dal 112 - sono intervenuti in via via santa Maria la nova, all'interno del centro commerciale presente in quella strada, per una rapina.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che due persone armate verosimilmente di pistola si sarebbero fatti consegnare dai dipendenti di una gioielleria diversi gioielli e orologi che erano esposti nelle vetrine per poi fuggire.

Indagini in corso. Nessun colpo esploso e al momento nessun ferito secondo quanto comunicano i militari dell'arma intervenuti sul luogo della rapina avvenuta in pieno giorno a Casoria.