Notte da incubo per una famiglia, ladri entrano in casa per una rapina

Paura a Marano in via Torre Dentice per una rapina in un’abitazione. Quattro persone travisate e armate si sono introdotte nell’abitazione di un 56enne. Dopo aver radunato in una stanza l’intera famiglia (moglie marito e due figli), hanno poi tentato di aprire la cassaforte presente in casa. Tutto sotto minaccia delle armi e con percosse.

L’allarme avrebbe però messo in fuga i malviventi. Per le vittime alcune contusioni Indagini in corso ricostruire la dinamica e individuare i responsabili. Sul caso indagano i carabinieri giunti sul posto dopo la fuga dei malviventi.