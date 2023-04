Segue una donna nel cuore di Napoli e si introduce nel suo appartamento con un coltello: arrestato

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale operativa, sono intervenuti lunedì pomeriggio in via Bari per una segnalazione di un uomo che era stato bloccato a seguito di una rapina.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che lo stesso aveva seguito una donna per poi introdursi nel suo appartamento di piazza Nazionale dove, con la minaccia di un coltello, l?aveva rapinata della borsa per poi darsi alla fuga a piedi; infine, è stato bloccato, poco dopo, da un conoscente della donna.

Un 43enne di Casoria con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina aggravata, mentre la borsa è stata restituita alla proprietaria.