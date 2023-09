Terrore per l'ex attrice di Un Posto al Sole, rapina mentre era in casa col compagno

Paura per Ida Di Benedetto, nota attrice napoletana famosa anche per una sua partecipazione alle prime stagioni della soap Un Posto al Sole, e per il compagno, l'ex ministro dei Beni e delle attività culturali Giuliano Urbani. I due sono rimasti vittime di un furto nel loro appartamento avvenuto mentre erano in casa. Il fatto è avvenuto la sera di martedì scorso. I malviventi hanno chiuso attrice ed ex ministro in una stanza dell'appartamento prima di rubare qualsiasi cosa potesse avere valore, compresi gli smartphone della coppia.

Sia Di Benedetto che Urbani stanno bene. Sono in corso indagini per fare luce sulla vicenda. Al lavoro ci sono gli investigatori della Squadra Mobile di Napoli (coordinati dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini) e del commissariato di polizia San Ferdinando.

La coppia è legata sentimentalmente dal 1995. Da tempo si vocifera che Ida Di Benedetto, nel cast di Un Posto al Sole tra il 1996 ed il 1998, possa tornare a breve a interpretare il personaggio della contessa Federica Palladini, madre di Alberto. "Ancora adesso il pubblico napoletano mi chiede: ma quando torna a un Posto al Sole?", ha recentemente spiegato. Intrappolata in un matrimonio infelice con il marito Tancredi, la contessa Palladini ha sempre macchinato alle spalle degli altri personaggi di Upas. Dopo il divorzio è partita per l'Argentina con un nuovo amante e ha fatto ritorno solo in un'occasione, per aiutare proprio il figlio Alberto.