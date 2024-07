Entrano in banca, rinchiudono i dipendenti in uno stanzino e portano via 100mila euro

Nel pomeriggio del 19 luglio i carabinieri della stazione di Grumo Nevano e quelli della sezione operativa di Caivano sono intervenuti in via Santolo Cirillo, presso la Bper Banca.

Approfittando della chiusura al pubblico durante la pausa pranzo, ignoti sarebbero entrati nell’istituto da un foro praticato nel muro. Avrebbero rinchiuso i dipendenti per due ore circa in una stanza e portato via oltre centomila euro in contanti. Sarebbero poi fuggiti dallo stesso buco.

Non ci sono feriti. Allarme lanciato dopo la fuga dei rapinatori. Indagini in corso.