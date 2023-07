Aggredisce commerciante per rubare la bigiotteria: arrestato 30enne

I carabinieri, supportati dai colleghi del reggimento Campania, hanno identificato 81 persone e controllato 33 veicoli. Durante le operazioni è finito in manette per rapina un 30enne tunisino senza fissa dimora già noto alle forze dell’ordine. L’uomo aveva appena aggredito un commerciante del Bangladesh a via Firenze con lo scopo di sottrargli la bigiotteria in vendita e quando è uscito dal negozio si è trovato davanti i carabinieri che lo hanno bloccato. La merce è stata restituita al legittimo proprietario.

Arrestato - questa volta su disposizione della corte di appello di Napoli - anche un 69enne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo dovrà scontare la pena di 5 anni e 7 mesi di reclusione per i reati di ricettazione, furto e contraffazione. I Carabinieri del Nil di Napoli, invece, hanno denunciato il legale rappresentante di una società di piazza Luigi Poderico per irregolarità in materia di formazione dei lavoratori.

Diverse, infine, le sanzioni al codice della strada per un totale di poco più di 8mila euro.