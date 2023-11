Rapinò un coetaneo in bici: minorenne finisce in comunità

Gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia hanno dato esecuzione alla misura cautelare personale del collocamento in comunità di un minore gravemente indiziato del delitto di rapina in concorso con un altro soggetto in corso di identificazione. La misura cautelare era stata emessa dal G.I.P. presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, lo scorso 22 novembre, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, ufficio che ha coordinato le indagini della polizia stabiese.

Le attività investigative intraprese, immediatamente dopo la denuncia dei fatti, hanno consentito di ricostruire le fasi antecedenti e successive all'evento delittuoso perpetrato ai danni di un minorenne. Quest'ultimo, a bordo di una bicicletta elettrica, era stato avvicinato da due giovani che, dopo aver interrotto la corsa ed averlo schiaffeggiato, si erano impossessati sia della bici sulla quale viaggiava che di un telefono cellulare e di un marsupio portaoggetti.

L’attenta attività di acquisizione ed analisi delle registrazioni degli impianti di videosorveglianza privati installati sulla scena del crimine e nelle zone limitrofe e l’attivazione delle fonti info-investigative, ha consentito, nonostante le scarne informazioni fornite dalla vittima, di individuare dettagli fisici e dell'abbigliamento dei presunti autori del delitto che hanno permesso alla procura di emettere un decreto di perquisizione che ha dato chiaro e completo riscontro alle ipotesi investigative formulate in relazione a uno dei presunti autori del reato.

Le indagini hanno consentito di rilevare dettagli fisici dall'estremo valore indiziario e sequestrare tutti i capi di abbigliamento indossati presumibilmente dall'indagato in occasione della rapina. Tutti gli elementi indiziari acquisiti sono stati posti, poi, a fondarnento dell'Ordinanza di applicazione della misura cautelare personale posta in esecuzione nei confronti del minore ritenuto presunto autore del reato in concorso con un altro giovane in corso di identificazione.