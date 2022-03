Armati con passamontagna e casacche dei carabinieri rapinano un B&B: "Cerchiamo un latitante"

Alle quattro del mattino cinque sei persone a bordo di una Punto blu con lampeggiante arrivano davanti al B&B “Villa Aurelia”. Indossano dei passamontagna e delle casacche dei Carabinieri e entrano nell’albergo con la scusa che stavano cercando un latitante. Una volta entrati ammanettano tre persone tra cui il proprietario e i suoi familiari e li segregano nel seminterrato dell’albergo. Salgono poi al piano di sopra dove alloggiano nove clienti. Uno di questi – una ragazza – sente le urla provenire dal seminterrato e terrorizzata riesce a chiamare il 112 poco prima che i rapinatori riuscissero ad immobilizzarla.

La richiesta di aiuto al 112 e gli arresti

Il centralista dell’Arma ha immediatamente intuito la gravità e l’urgenza della richiesta di aiuto. In pochi minuti sono arrivate cinque pattuglie dei carabinieri di Torre Annunziata. Il “palo” ha visto i veri militari dell'arma e ha avvisato i complici. Nella fuga due malviventi sono stati arrestati, grazie al massiccio numero di militari, di un elicottero e delle unità cinofile. Dopo poche ore ulteriori due rapinatori sono stati fermati. Ingente il bottino rinvenuto nelle auto e sequestrato dai carabinieri: gioielli, orologi, 4 pistole pronte a sparare, vario munizionamento, 3 manette, casacche con la scritta Carabinieri, degli jammer per disturbare le frequenze radio, una “paletta” simile a quelle utilizzate dagli uomini dell’Arma, guanti e passamontagna.

Sono stati sentiti anche i proprietari dell’albergo e i clienti che hanno raccontato gli interminabili minuti di orrore interrotti grazie al sangue freddo di una dei clienti dell’hotel e alla tempestività dell’operatore del 112 con le 5 pattuglie che hanno raggiunto in 2 minuti l’obiettivo. I quattro arrestati sono stati tradotti al carcere in attesa di giudizio. Sono in corso indagini per rintracciare il 5° uomo fuggito alla cattura, per verificare se le armi utilizzate dai malviventi siano state utilizzate in fatti di sangue e per risalire ad eventuali crimini efferati avvenuti in passato come quello di oggi.