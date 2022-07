Pistola puntata contro il cliente del bar, Manfredi: "Rapine anche a Milano. Non solo a Napoli"

"La sicurezza urbana è una delle grandi priorità che abbiamo davanti e ci deve essere grande attenzione da parte del Governo. Il tema delle rapine non è solo napoletano: lo vediamo in tutte le grandi città anche a Milano". E' il commento di Gaetano Manfredi sulla rapina a mano armata avvenuta in piazza Trieste e Trento, di cui è stato vittima un turista svizzero.

"Noi abbiamo una continua interlocuzione con la Prefettura e con le forze dell'ordine per migliorare il presidio soprattutto nelle zone più frequentate dai turisti. La questione sicurezza deve essere affrontata da un lato con il presidio del territorio e con una migliore organizzazione delle forze dell'ordine ma anche con azioni sulla videosorveglianza che stiamo mettendo in campo e nei prossimi mesi avremo dei risultati concreti perché ci saranno investimenti importanti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Orologio riconsegnato: valeva poco

Il turista era seduto al tavolino di un bar della centralissima piazza Trieste e Trento, il caffè Monidee, quando è stato minacciato con una pistola alla testa. Nel video, tratto dalle telecamere di videosorveglianza del locale, si nota il malvivente strappare l'orologio al malcapitato. Poco dopo sono arrivati altri ragazzi che glielo hanno riconsegnato visto che era di poco valore.