Assalto armato in un noto bar: terrorizzati i clienti

Rapina a mano armata in un noto bar di Giugliano. Un gruppo di quattro persone, a volto coperto, sabato scorso ha assaltato armi in pugno il noto locale. Portate vie poche centinaia di euro. Paura per i clienti che in quel momento affollavano il bar.

Il fatto è avvenuto sabato. I malviventi, dopo il colpo, avrebbero cercato di rapinare anche un altro bar vicino, ma l'arrivo dei cxarabinieri li ha messi in fuga. Gli uomini dell'arma sono intervenuti sul posto ascoltando diversi testimoni. Indagini in corso anche con l'ausilio delle immagini di videosorveglianza della zona.