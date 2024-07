Rapinavano i turisti in coda in tangenziale: fermato un componente della 'banda dello svincolo'

E' ritenuto uno dei banditi che sabato scorso, in sella a diversi scooter, mettevano a segno rapine agli automobilisti in coda nei pressi dello svincolo della tangenziale di Fuorigrotta. Il giovane è stato individuato dopo che si è presentato spontaneamente in ospedale con una ferita alle spalle.

La vicenda risale a sabato scorso quando un poliziotto, non in servizio, anche lui in sella a un motociclo, si era accorto che della presenza dei malviventi ed è entrato in azione: è scattato un inseguimento, anche a piedi, culminato con l'esplosione di alcuni colpi di pistola.

I banditi, però, malgrado l'intervento di una pattuglia della polizia stradale, sono riusciti a scappare. Poco dopo, però, si è presentato nell'ospedale CTO della città un giovane, con una ferita d'arma da fuoco alla spalla destra, che alla fine è stato riconosciuto come uno dei rapinatori di automobilisti in cosa fuggiti dopo l'intervento della Polizia di Stato.