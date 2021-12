Preleva dal bancomat, viene inseguita all'interno del parcheggio e scaraventata a terra

Mercoledì mattina in piazza Garibaldi una donna, dopo aver effettuato un prelievo al bancomat, era stata avvicinata da un uomo che l’aveva seguita sino all’interno del “metropark” dove l’aveva scaraventata a terra sottraendole la borsa, due anelli e il cellulare.

In seguito ad un’attività d’indagine, gli agenti della Polfer, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino e dell’impianto ferroviario, hanno identificato il presunto rapinatore che è stato individuato giovedì in piazza Garibaldi.

L’uomo, alla vista dei poliziotti, ha tentato la fuga ma è stato, non senza difficoltà, bloccato e, da un controllo effettuato nella sua abitazione, sono stati rinvenuti i due anelli e il cellulare della vittima nonché capi di abbigliamento corrispondenti a quelli utilizzati per commettere il reato. Il 29enne napoletano con precedenti di polizia, è stato sottoposto a fermo di P.G. per rapina aggravata che ieri pomeriggio è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha disposto per l’indagato la custodia cautelare in carcere.