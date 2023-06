Sfondano la vetrina della banca e entrano, ma il colpo non riesce: è caccia ai rapinatori

Stamattina a Casoria i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti in via Principe di Piemonte 62 dove c'era stato un tentativo di rapina in banca.

Alcune persone hanno danneggiato la vetrina esterna di un istituto di credito per entrare al suo interno.

Il colpo è fallito: pochi minuti e i malviventi sono usciti senza prendere nulla per poi fuggire. Sono in corso indagini da parte delle forze dell'ordine.