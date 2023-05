Assalto in banca con le armi in pugno: è caccia ai rapinatori

Attimi di terrore a Giugliano dove questa mattina la banca in via Aniello Palumbo è stata rapinata. Da una prima ricostruzione sembra che tre persone, con i volti travisati, avrebbero fatto irruzione nell'istituto di credito con in un pugno delle armi.

Dopo il colpo i tre sarebbero fuggiti a bordo di una moto portando con loro il bottino ancora da quantificare. Paura per i clienti che in quel momento si trovavano nella banca. Sul posto, oltre ai Carabinieri che indagano sul fatto, anche una squadra del 118.