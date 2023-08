Napoletani rapinano banca nel senese: colpo da 130mila euro

Sarebbero gli autori di una rapina in banca da 130mila euro commessa nel marzo 2022 a San Gimignano (Siena). Con questa accusa due uomini, residenti a Napoli, sono stati arrestati dai carabinieri di Poggibonsi (Siena). I fatti risalgono al 30 marzo 2022, poco prima della chiusura della filiale due uomini erano entrati in banca, indossando mascherina e berretto. Una volta all'interno, avevano mostrato un taglierino ai dipendenti, riuscendo ad impossessarsi di 130mila euro per poi allontanarsi velocemente su un'auto con a bordo un terzo complice poi risultato essere un pregiudicato della zona.

Durante gli accertamenti i carabinieri hanno rilevato che i malviventi stavano progettando un'altra rapina a Marciano della Chiana, nella provincia di Arezzo. Con la collaborazione dell'Arma di Cortona (Arezzo) a settembre scorso la rapina è stata sventata e cinque uomini sono stati denunciati per tentata rapina in concorso. A conclusione dell'indagine, nei giorni scorsi i carabinieri di Poggibonsi hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal gip del tribunale di Siena su richiesta della procura, nei confronti dei due uomini. Ai due è contestata anche la tentata rapina, per quanto avvenuto a Marciano della Chiana.