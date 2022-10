Banda armata assalta la banca in pieno Centro: colpo da oltre 200mila euro

Una banca è stata rapinata oggi pomeriggio a Napoli. Nel primo pomeriggio la Bper di Corso Amedeo di Savoia è stata assaltata da un gruppo armato di banditi. I rapinatori - forse entrati da un buco durante la pausa pranzo - si sarebbero fatti consegnare circa 250mila euro in contanti prima di far perdere le proprie tracce. Sul posto sono subito arrivati gli uomini della Polizia di Stato che stanno indagando sul colpo e sono alla ricerca dei componenti della banda.

La notizia è stata diffusa via social dal consigliere della III Municipalità Carlo Restaino. Queste le sue parole: "Un'altra rapina, un altro furto a Capodimonte in pieno giorno. Poco fa a Capodimonte precisamente in via Corso Amedeo di Savoia 243 in pieno centro cittadino si è consumata l'ennesima rapina. Ricordo che qualche mese fa toccò ad un centro scommesse ora invece alla banca Bper.

Sempre qualche mese fa ci fu un brutto episodio sfociato dai giornali nazionali dove due sorelle furno aggredite con dell'acido. Da tempo oramai chiediamo più controlli ma non solo, chiediamo che venga messa in sicurezza la strada con dossi o altre cose del genere, troppi sono stati gli incidenti e le rapine che vengono fatte in questo tratto viario cosi importante ci sentiamo vittime e ostaggi sia della criminalità sia da chi non vuol vedere. Ve lo stiamo dicendo con tutte le nostre forze! Mettiamo in campo più controlli e mettiamo in sicurezza i pedoni".