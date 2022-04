Sventrano un palazzo con un cingolato per rapinare una banca

Tentata rapina in una filiale di Unicredit ad Afragola poco dopo le quattro del mattino, sul corso De Nicola. Il piano terra dell'edificio dell'istituto creditizio è stato sventrato dai rapinatori con l'utilizzo di un escavatore cingolato. Sradicato il bancomat. Sul posto sono intervenuti la polizia e i carabinieri. I componenti della banda, forse preoccupati per l'allarme entrato in funzione, sono poi fuggiti senza portare a termine il colpo. Due uomini sono stati bloccati e verranno interrogati in queste ore.

Il commento di Francesco Emilio Borrelli: “Criminali sempre più spregiudicati. Hanno sventrato un palazzo pur di mettere a segno il colpo".