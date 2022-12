Pistola al volto dal finestrino: "Fuori il portafogli"

Dovrà rispondere di rapina aggravata, evasione e resistenza a pubblico ufficiale G. V., 22enne di Scampia già noto alle forze dell’ordine. Il giovane, in sella a una moto insieme a un complice, ha adocchiato una vettura in coda nel traffico lungo la la rampa di uscita dell’asse mediano tra piscinola e scampia. I malviventi si sono avvicinati e hanno puntato la pistola al volto del conducente, attraverso il finestrino. Gli hanno intimato di consegnare il portafogli.

Quel tratto di strada, però, era tenuto d'occhio dai carabinieri della compagnia Vomero proprio per le frequenti rapine. Dopo che la rapina si è consumata, i militari hanno Inseguito e raggiunto i due rapinatori. Uno dei due è riuscito a fuggire, mentre il 22enne è stato bloccato dopo un’accesa colluttazione. Sequestrata l’arma, una revolver a salve senza tappo rosso. G. V. è ora in carcere, in attesa di giudizio e del complice, da ore attivamente ricercato.