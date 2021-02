Si finsero poliziotti utilizzando un lampeggiante sull'auto e rapinarono una coppia: in manette

Nell’ambito di indagini coordinate dalla procura di Napoli Nord, gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca hanno arrestato per rapina aggravata un 20enne e un 19enne. Le indagini hanno permesso di rilevare numerosi ed univoci elementi di responsabilità a carico degli indagati in relazione a una rapina risalente al 14 giugno 2020. Intorno all'una di notte, i due malfattori, insieme ad altri complici al momento non identificati, a bordo di autovettura Fiat bravo dotata di lampeggiante simile a quelli in uso alle forze di polizia e simulando un controllo, misero a segno una rapina a una coppia ferma in auto sulla SS quater, rubando loro contanti e preziosi.

Durante le concitate fasi della rapina, uno dei rapinatori picchiò violentemente una delle vittime, mentre un altro li minacciava con un fucile a canne mozze per evitare qualsiasi reazione. Grazie alle attività d’indagine effettuate dalla squadra investigativa del commissariato, gli autori sono stati identificati e sottoposti a custodia cautelare. Gli indagati, gravati da numerosi precedenti penali e di polizia, risultano coinvolti in altri e precedenti condotte delittuose analoghe a quelle che hanno determinato l’emissione del provvedimento di oggi.