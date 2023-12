Rapina shock sull'Asse mediano: le immagini diventano virali sui social - VIDEO

Sull'Asse mediano si sarebbe consumata l'ennesima rapina. Tramite le immagini registrate dall’interno dell’abitacolo di un’automobile, postate su Tik Tok, emergerebbe anche il modus operandi dei rapinatori.

La vittima della tentata rapina, che ha segnalato l’accaduto al deputato Francesco Emilio Borrelli, era intenta a guidare (mentre la videocamera collocata sul cruscotto riprendeva tutto) quando ha visto il finestrino andare in frantumi. I malviventi gli hanno intimato di consegnare tutto, soprattutto un "braccialetto".

“Un fenomeno che già da molto tempo ha preso una bruttissima piega. Chi si trova incolonnato nel traffico, dopo una giornata di lavoro, non può affidarsi alle preghiere per tornare a casa sano e salvo e con ancora tutti i soldi in tasca.”, commenta Borrelli-

“La sicurezza dovrebbe essere garantita soprattutto davanti a un fenomeno criminale che denunciamo da tempo. Le istituzioni, almeno in questo caso, sembrano paralizzate più delle auto ferme nel traffico. Serve, come ripetiamo da tempo, una task-force per fermare i rapinatori, prima che qualcosa di molto brutto possa accadere", ha concluso.