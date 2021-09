Rapina e lesioni: 34enne finisce in carcere

Dovrà rispondere di rapina e lesioni personali - reati entrambi aggravati - un 34enne di Napoli già noto alle forze dell'ordine. Ricercato da qualche settimana, Barbuto è stato localizzato in Via Salita della Riccia e arrestato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti emesso dal Tribiunale di Rimini.

Tradotto al carcere di Poggioreale, sconterà 1 anno e 11 mesi di reclusione