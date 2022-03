Assalto armato in un ristorante: clienti terrorizzati - VIDEO

Un assalto armato all‘interno di un ristorante è stato registrato il pomeriggio di domenica 6 marzo a San Sebastiano al Vesuvio. Come mostrano le immagini di videosorveglianza, diffuese sui social, sul posto sono giunti due scooter con a bordo quattro persone con volto coperto e armi in pugno.

Due sono rimasti fuori a fare da “palo”, mentre gli altri due hanno fatto irruzione nel locale puntando le armi verso gli astanti. Secondo quanto è stato appreso, i rapinatori avevano un obiettivo preciso: il Rolex al valore di circa 20 mila euro di un imprenditore della zona che in quel momento si trovava, appunto, nel locle.

Le immagini sono state diffuse dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha dichiarato: “La gente non può passare neanche una giornata tranquilla con la propria famiglia che deve temere di ritrovarsi una pistola puntata in faccia, magari rivolta anche verso la testa di loro figlio come ad esempio accadde nella pizzeria di Casavatore lo scorso 9 ottobre dove dei malviventi fecero irruzione con fucili a pompa e kalashnikov.

Oppure come è accaduto più recentemente al ristornate ‘Punto nave’ di Monterusciello. Il Prefetto deve attivarsi e studiare un piano anti-crimine che possa fermare questi banditi che agiscono non solo spinti dall’impulso ma anche con programmazione, come dimostra questo ultimo episodio. Qui, anche se non è stata mai dichiarata, c’è una guerra in corso, una guerra non voluta dalla cittadinanza ma portata avanti da criminali e camorristi. Lo Stato dove assolutamente vincerla.”.