Rapina un anziano e usa il suo bancomat: donna rom arrestata

I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della procura aversana, nei confronti di una 28enne di etnia rom gravemente indiziata di una rapina commessa il 19 dicembre scorso insieme a un complice, ancora in corso di identificazione, ai danni di un anziano alla guida della sua auto. Secondo quanto ricostruito, la 28enne avrebbe osservato e seguito la vittima mentre effettuava un prelievo di contante presso uno sportello Atm a Qualiano, in provincia di Napoli.

Successivamente, insieme ad un uomo non identificato, avrebbe prima pedinato la vittima fino a casa e, una volta fermata, l'avrebbe rapinata del portafoglio con all'interno la somma di denaro appena prelevata e la carta bancomat, sottraendoli dalla tasca della vittima, mentre il suo complice gli puntava la pistola alla nuca. Le successive indagini hanno consentito di accertare che la donna, utilizzando la carta bancomat appena sottratta, avrebbe effettuato due operazioni di pagamenti presso un distributore di carburante e poi un prelievo di contanti presso un altro sportello bancomat.

Le indagini hanno subito un'accelerata quando un'auto, identica a quella utilizzata dai rapinatori, è stata individuata all'interno del campo nomadi di Qualiano. Grazie all'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte, è stato possibile individuare ed identificare la donna. La 28enne è stata portata in carcere, in attesa di comparire davanti al giudice, per essere gravemente indiziata di rapina aggravata e indebito utilizzo di carta di credito.