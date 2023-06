Infilano le mani nelle tasche di un anziano per rapinarlo e lo lasciano in mutande

Un 84enne è stato rapinato sotto casa dopo essere stato pedinato. È accaduto qualche giorno fa a Frattamaggiore, i malfattori hanno tenuto d’occhio l’anziano sin dal suo arrivo all’ufficio postale cittadino. Riscossa la pensione l’uomo, ultraottantenne e portatore di peacemaker, ha assicurato il denaro in una delle tasche del pantalone per poi dirigersi con la sua auto verso casa ignaro di essere seguito a vista da due balordi.

Al suo arrivo sotto casa, in via Siepe Nuova, l’auto è stata presa d’assalto dai due malintenzionati che gli hanno intimato di consegnare i soldi. Secondo quanto si legge nella denuncia, l’uomo terrorizzato non ha opposto resistenza. Qualunque reazione avrebbe probabilmente scatenato la risposta violenta dei due aggressori. In pochi secondi gli hanno infilato le mani nelle tasche del pantalone e nella foga di sottrarre i danari gli hanno portato via anche il pantalone lasciandolo – si legge nella denuncia – letteralmente in mutande.

Soccorso dai familiari l’anziano si è poi recato al vicino posto di polizia per sporgere denuncia.