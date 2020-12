Rapinò un anziano a Palermo, napoletano nei guai

Strattonò un anziano di 84 anni. Lo fece cadere a terra per strappargli la borsa dove aveva appena posato i soldi prelevati. A mesi di distanza dal colpo, è arrivata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere ai danni di un 47enne originario di Napoli che rapinò un anziano a Santa Flavia in provincia di Palermo. Il tribunale di Termini Imerese ha emesso il provvedimento eseguito in carcere dai carabinieri della compagnia di Bagheria. I militari hanno notificato l'ordinanza sia al napoletano che al suo complice, un 28enne palermitano.

La rapina

I due furono autori di una rapina ai danni di un anziano la scorsa estate. Il 31 luglio i due adocchiarono l'anziano mentre prelevava. Lo seguirono fino a casa per poi entrare in azione. Il palermitano fece da palo mentre il napoletano strattonò l'uomo per rubargli i soldi appena prelevati. Il bottino fu di tremila euro. I due uomini scapparono a bordo di uno scooter e avevano il volto coperto da casco e occhiali. Grazie all'analisi dei video delle telecamere di sorveglianza, però, i carabinieri sono riusciti a risalire alla loro identità. Entrambi sono già in carcere per altri reati.

