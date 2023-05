Con un casco integrale, si avvicina a una coppia di anziani e colpisce l'uomo con un pugno in faccia

Un 34enne pregiudicato è stato fermato dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale di Napoli con l'accusa di essere l'autore di una rapina a danno di una coppia di coniugi. Gli agenti sono intervenuti in via Giacomo Savarese dove era giunta la segnalazione. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un uomo che ha raccontato loro che mentre stava passeggiando in compagnia della moglie gli si era avvicinata una persona con indosso un casco da motociclista la quale, dopo averlo strattonato e colpito al volto con un pugno, si era impossessata del suo orologio. Infine, si era allontanata velocemente a bordo di uno scooter guidato da un complice.

Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite e alle immagini del sistema di videosorveglianza cittadina, hanno individuato il presunto autore della rapina e il presunto complice; inoltre, la vittima si è recata nuovamente negli uffici di polizia e dopo aver visionato un album con le foto segnaletiche dei pregiudicati ha ravvisato una corrispondenza con i due uomini. Nel carcere di Secondigliano intanto il presunto rapinatore si è presentato per costituirsi. Il presunto complice al momento è ancora irreperibile.