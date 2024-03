"Dammi gli anelli o ti faccio male". Rapina una 90enne in casa: condanna soft per un 18enne

Rapina pluriaggravata consumata: questa la contestazione di reato a carico di un 18enne di Villaricca, difeso dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord. Il GIP del Tribunale di Roma lo ha condannato con il rito abbreviato a 3 anni e 4 mesi di reclusione, concedendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti a tutte le aggravanti contestate, disattendendo così la richiesta della Procura della Repubblica di irrogazione di una condanna esemplare.

La rapina

I fatti sono avvenuti a Roma. Come ricostruito dagli agenti, Il giovane avrebbe aperto con forza la porta di un’anziana, esclamando: “Dammi gli anelli o ti faccio male, non strillare”. Il 18enne si è fatto consegnare dalla vittima una fede nuziale, una collana d’argento, un orecchino d’oro, un ciondolo, un orologio e delle cuffie per cellulare.

La donna era sola in casa quando ha sentito bussare alla porta, a parlare una voce maschile che ha intimato alla povera vittima di aprire immediatamente. Con violenza ha spinto la porta e una volta all’interno dell’appartamento ha minacciato la donna poi ha messo a soqquadro la stanza da letto. Ha portato via diversi monili d’argento e oro e denaro in contanti. In seguito al sopralluogo effettuato gli agenti hanno rivenuto le impronte digitali in diverse zone dell’abitazione.

Il 18enne di Villaricca si era già fatto arrestare il 28 Novembre a Roma, in flagranza di reato, per un’estorsione aggravata, in compagnia di un complice. Portato nel carcere romano di Regina Coeli, all’udienza di convalida dell’arresto il GIP del Tribunale di Roma gli aveva concesso la scarcerazione con l’obbligo di firma.