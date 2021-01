Rapina in un albergo di Casoria: in manette due persone

Questa mattina, nell'ambito di un' indagine coordinata dalla procura di Napoli Nord, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Aversa hanno dato esecuzione ad un'ordinanza, emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli Nord, di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di due persone, rispettivamente di anni 42 e 20, entrambi residenti in Napoli per rapina aggravata, lesioni personali aggravate e ricettazione commessi in concorso.

Le indagini, supportate da attività di intercettazioni ambientali e telefoniche, hanno consentito di ricostruire un grave quadro indiziario a carico degli indagati che, secondo l'ipotesi accusatoria avvalorata dal Gip, il 13 ottobre 2018 si sono resi responsabili di una rapina aggravata, consumata all'interno di un albergo nel Comune di Casoria insieme a un altro complice già tratto in arresto.

In particolare, gli autori della rapina, a bordo di un un veicolo rubqto, con volto travisato da passamontagna si introducevano, di notte, all'interno della struttura ricettiva perpetrando una rapina ai danni dell'addetto alla reception - il quale minacciato di morte e ripetutamente colpito al volto con violenti pugni e schaffi, riportava gravi lesioni personali -riuscendo pertanto ad asportare l'intero incasso della giornata. A seguito dell'intervento tempestivo di una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei carabinieri della compagnia di Casoria, uno dei rapinatori veniva arrestato in flagranza di reato, mentre i suoi due complici riuscivano a dileguarsi.