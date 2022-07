Tenta rapina e aggredisce gli agenti: arrestato 42enne

Quando sono arrivati gli agenti di polizia, M. A., 42 anni immigrato irregolare di origini nigeriane, stava brandendo un coccio di bottiglia contro un uomo nell'intentodi rapinarlo. I poliziotti della centrale operativa sono intervenuti in via Nuova Poggioreale su segnalazione della penitenziaria. Grazie al loro supporto, gli uomoni della polizia di Stato hanno bloccato M. A. dopo una colluttazione. L'uomo è stato arrestato per tentata rapina aggravata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.