Lancia oggetti contro i rapinatori che scappano: le immagini finiscono sul web - VIDEO

Tanti i messaggi per il commerciante, lodato per il suo grande coraggio

Tentano una rapina in un negozio ad Afragola ma il titolare gli lancia uno schermo addosso e i banditi scappano. Lo scorso 29 giugno, poco prima delle 15, due malviventi hanno tentato un assalto ad un negozio di elettronica di Afragola. Mentre il complice attendeva fuori a bordo di uno scooter, pronto per la fuga, il rapinatore, che ha puntato la pistola contro i dipendenti del negozio, ha dovuto fare i conti con il titolare che non ha esitato a lanciare prima uno schermo e poi altri oggetti verso i malviventi che sono scappati.

A raccontare l’accaduto è lo stesso negoziante che ha segnalato la tentata rapina al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. “Tutti vorrebbero avere il coraggio di questo commerciante che probabilmente esasperato dalla delinquenza dilagante ha istintivamente reagito ai banditi. Questo episodio testimonia come i delinquenti siano soprattutto dei vigliacchi nonostante essi tentino all’autocelebrarsi come eroi sui social. Al di là di ciò, la criminalità sta dilagando ed è il momento di avere riposte efficaci e strutturate dal Ministro Lamorgese prima che si arrivi ad un punto di non-ritorno", ha detto Borrelli.