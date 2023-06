Avevano organizzato una rapina da 55mila euro grazie alla complicità di interni a un'azienda: cinque arresti

Avevano “puntato” una vittima che aveva appena ricevuto 55mila euro in contanti da un'azienda di Volla. Un colpo facile da realizzare e pianificato con l'utilizzo di sei persone. Una in più degli arrestati dalla polizia questa mattina eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Nola. Dalle indagini della Squadra mobile partenopea sono emersi in ruoli nel colpo realizzato anche con l'intervento di Giovanni Galletto. Walter Tarantino sarebbe stato colui che avrebbe reclutato gli autori materiali. Giuseppe Esposito, a bordo della propria auto, e Vincenzo Corrado, insieme a Galletto su un'altra vettura, avrebbero attaccato l'auto su cui viaggiava la vittima della rapina utilizzando una replica di una pistola Beretta.

A fare da “basisti”, dando i dettagli degli spostamenti della vittima, sarebbero stati Raffaele Ibello e Agostino Sifo, dipendente e rappresentante legale dell'azienda che aveva consegnato i 55mila euro in contanti alla vittima. Il patto con i rapinatori era che una parte della somma rubata sarebbe tornata a loro. Un piano perfetto che però non è stato portato a termine grazie all'intervento degli uomini della Squadra mobile. Galletto è stato giudicato in un altro procedimento penale ed è già attualmente detenuto.