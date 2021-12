Rapimento andato male: la vittima riesce a scappare dal furgone

Indagini in corso a Marano, con i carabinieri della locale compagnia sulle tracce di alcuni malviventi che due giorni fa hanno sequestrato - probabilmente per finalità estorsive o per mettere a segno una rapina - il figlio di un noto imprenditore della città attivo nel settore dell'edilizia. L'uomo, di professione ingegnere, sarebbe stato condotto in una località periferica della città, ma è riuscito a fuggire dal furgone nel quale era tenuto rinchiuso. I militari dell'Arma di Marano sono stati allertati da una segnalazione giunta in caserma.

Il fatto è avvenuto in via Eschilo: R.S., 51enne ingegnere, stava rientrando a casa insieme al padre, V.S., 76enne imprenditore edile, quando entrambi sono stati sorpresi da 4-5 persone che hanno immobilizzato il 51enne e lo hanno portato via a bordo di un furgone. L'uomo, dopo una breve colluttazione, è però riuscito a scappare dal furgone dopo aver percorso circa due chilometri. Trasportato all'ospedale di Pozzuoli, è stato giudicato guaribile in 15 giorni per lesioni al volto e alla tempia.