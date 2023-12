Al luogotenente Raimondo Semprevivo il premio nazionale Lea Garofalo 2023

E' stato conferito al Luogotenente dell'arma dei Carabinieri Raimondo Semprevivo il Premio Nazionale Lea Garofalo 2023. Uomo di grande coraggio ed esperienza non si è mai risparmiato sul campo in quella che prima di essere la sua professione è la sua missione, aiutare il prossimo in nome della legge. La motivazione: Da sempre in prima linea nel contrastare la criminalità organizzata. Un punto di riferimento per i cittadini che lo hanno visto comandare diverse stazioni dei carabinieri. Già appartenente al Nucleo investigativo di Castello di Cisterna dove si è distinto per le tante operazioni contro i clan di camorra egemoni nell’area vesuviana. Il luogotenente Raimondo Semprevivo si è anche prodigato nel risolvere alcune situazioni di disagio sociale: la sua grande sensibilità si è dimostrata determinante nel fortificare un rapporto di fiducia tra l’Arma dei Carabinieri e la cittadinanza.”