Raffica di colpi di pistola contro un'auto a Torre Annunziata: 17 proiettili

Raffica di colpi di pistola, probabilmente a scopo intimidatorio, contro un'automobile parcheggiata a Torre Annunziata. I poliziotti hanno trovato 12 bossoli a terra e cinque conficcati nell'auto. Diciassette colpi contro la vettura che sarebbe di proprietà della moglie di uno degli elementi di spicco di una nota famiglia riconducibile ad ambienti criminali torresi. Gli inquirenti seguono anche la pista del movente per futili motivi (magari dopo una lite). La donna - come riportato dal Fatto Vesuviano - sostiene di non aver ricevuto minacce in passato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.