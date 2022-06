La storia di Yuri, 15 anni: dalla guerra in Ucraina ad un cantiere a Casoria in nero

Era sfuggito alla guerra nel suo paese, il conflitto in Ucraina, alla ricerca di un futuro. Yuri (nome di fantasia), ha 15 anni. I carabinieri lo hanno trovato in un cantiere edile a lavorare senza contratto, a Casoria. L'ennesima storia di sfruttamento di extracomunitari che scappano dal dramma per finire nella morsa di persone senza scrupoli.

Sono stati i militari del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli, insieme a quelli della stazione di Casoria, a svolgere dei controlli straordinari - nell'ambito della campagna "bonus edilizia 110" - per contrastare manodopera in nero e garantire sicurezza sui luoghi di lavoro.

La storia di Yuri

In uno dei luoghi esaminati, un cantiere di Casoria dove erano in corso lavori di abbattimento e ricostruzione di una palazzina, c'erano quattro lavoratori di cui tre senza alcun contratto. Uno di loro era Yuri. Fuggito dalla guerra assieme alla madre e ospitato nel Napoletano dalla zia materna qui residente per lavoro, il ragazzino si è ritrovato a lavorare anziché andare a scuola (alla sua età ancora obbligatoria), peraltro in condizioni pericolose e senza la tutela che avrebbe potuto fornirgli un regolare contratto.

Le sanzioni

Il datore di lavoro della ditta affidataria dei lavori è stato denunciato alle autorità, con l’attività che è stata immediatamente sospesa amministrativamente per l’impiego irregolare di personale in nero. L'azienda è stata multata amministrativamente per 14mila euro e le sono state impartite prescrizioni penali per oltre 11mila euro.