Giovane trovato senza vita nei pressi della Circumvesuviana: indagini in corso

Dramma a Torre Annunziata dove un giovane di Sorrento è stato trovato privo di vita. Si tratta di un 35enne ritrovato, come riporta SorrentoPress, privo di sensi nei pressi dalla stazione della Circumvesuviana. Dopo l'allarme lanciato da alcuni passanti, è stato immediato l'arrivo dei soccorsi che hanno potuto solo constatarne il decesso.

Il giovane, secondo una prima ricostruzione, avrebbe raggiunto il posto proprio con un treno per poi essere colpito da un malore. Sull'accaduto, tuttavia, ci sono indagini in corso da parte dei Carabinieri di Torre Annunziata. La Procura, intanto, ha disposto il sequestro della salma in vista dell'autopsia che chiarirà il motivo del decesso.