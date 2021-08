"Hanno portato via mio figlio": paura ad Afragola

Portato via in auto. Mentre i familiari erano all'interno di una gelateria. È quanto accaduto ad un ragazzino, in via Amendola ad Afragola.

L'età del ragazzino pare sia intorno ai 14 anni. Sul posto si sono subito recati i carabinieri.

Secondo quanto emerso, sembrerebbe che il ragazzo sia salito a bordo dell'auto del padre biologico - un uomo di origini serbe - e con lui si sarebbe allontanato.

Pare si tratti di un figlio conteso tra padre biologico e adottivo. Inizialmente si era parlato anche di rapimento da parte di sconosciuti.

Il padre adottivo ha presentato denuncia presso i carabinieri di Afragola. Accertamenti in corso sono finalizzati a comprendere la reale dinamica ed entità dell'evento. Anche le ricerche sono già state avviate.