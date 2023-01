Tragedia nel cuore della città: giovane precipita dal quarto piano

Tragedia questa mattina in via Duomo dove un ragazzo di 28 anni residente a Napoli è precipitato dal quarto piano del civico 222. Come riporta Il Roma, resta ancora da accertare l'esatta dinamica dei fatti.

Sul posto per i rilievi del caso la Polizia di Stato e la Scientifica che hanno raccolto i primi indizi per avviare le indagini. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi. La salma del 28enne è stata portata via dal luogo della tragedia.